Астана, 4 октября, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Подвергать сомнению историческую легенду о подвиге 28 панфиловцев могут только «конченые мрази», заявил министр культуры России Владимир Мединский по итогам просмотра кинофильма «28 панфиловцев» президентами России и Казахстана, сообщает НТВ.

Цитата из к/ф «28 панфиловцев». Реж. Андрей Шальопа. 2016. Россия Бой

По мнению министра, это святая историческая легенда, к которой нельзя прикасаться. Несмотря на то, что цифра 28 может являться условной, сама историческая легенда заслуживает всяческого уважения. Владимир Мединский подчеркнул, что подвиг панфиловцев давно превратился в символ битвы за Москву и подобен легенде про 300 спартанцев. Прикасаться к этой легенде с целью её опровержения могут только «конченые мрази», сказал министр культуры.

Кроме того, Мединский пояснил, что результаты расследования обстоятельств того боя главной военной прокуратурой подтвердили место боя и участие в нем конкретной стрелковой роты. Расхождение с версией, описанной в газете «Красная звезда», по его словам, заключается в том, что, по версии газеты, все 28 погибших бойцов были посмертно представлены к званию Героя Советского Союза, а в реальности из перечисленных газетой 28 бойцов шестеро остались в живых. Сколько бойцов из стрелковой дивизии генерала Панфилова участвовали в том бою и погибли, точно установить уже нельзя. Но дело вовсе не в точной цифре, пояснил российский министр культуры.

Как следует называть тех, кто установил в Санкт-Петербурге — при участии самого Мединского — мемориальную доску соорганизатору нацистской блокады Ленинграда, организатору геноцида русского населения Карелии Маннергейму, Мединский умолчал.