Мурманск, 4 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Одним из главных подарков столице Кольского края к вековому юбилею стало открытие современного морского пассажирского терминала. 4 октября, в день столетия Мурманска, состоялось торжественное открытие обновлённого здания Морского вокзала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

council.gov.ru Валентина Матвиенко в Мурманске на открытии морского вокзала

Со знаменательным событием город и его жителей поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, отметив, что этот замечательный подарок станет визитной карточкой Мурманска. Новая инфраструктура позволит развивать морской круизный туризм как возможность представить миру удивительной красоты край, культуру, традиции, архитектурные и исторические достопримечательности Заполярья.

«Проект «Арктическая гавань» играет важную роль для региона, потому что он делает его важнейшим транспортным узлом, обладающим инфраструктурой для развития морского круизного туризма. Это важная составляющая реализации стратегии развития Арктической зоны России и государственной масштабной программы экономического и социального развития Арктической зоны. Все это направлено на главное — улучшить качество жизни и благосостояние людей, которые здесь живут», — сказала Валентина Матвиенко.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула символичность открытия Морвокзала Мурманска в день 100-летия города.

«Наш город родился и рос как морские ворота России в Арктике. И эта его роль сегодня только возрастает. Отныне Мурманск — действительно гостеприимно распахнутые морские ворота России в Арктике», — отметила Марина Ковтун, добавив, что это стало возможным благодаря сотрудничеству правительства Мурманской области и Минтранса России, вниманию к нашему региону федерального центра.

«Мурманск готовится к приходу больших арктических проектов», — сказала Марина Ковтун.

В церемонии торжественного открытия Морвокзала также приняли участие заместитель министра транспорта России Виктор Олерский и генеральный директор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.

С открытием после реконструкции здания вокзала в порту Мурманска создана необходимая инфраструктура для обслуживания пассажиров, прибывающих в город Мурманск морским транспортом. Проведена реконструкция пирса дальних линий, элементов берегоукрепления, здания морского вокзала, благоустроена прилегающая территория.

Финансирование проекта осуществлялось из средств федерального бюджета и «Росморпорта». Более 460 млн рублей было потрачено на реконструкцию морвокзала, более 790 млн — на пирс дальних линий.

Согласно федеральной целевой программе в 2018 году в здании вокзала планируется оборудовать пункт пропуска через границу.