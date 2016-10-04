Москва, 4 октября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Налоговые органы предлагается наделить правом контрольной закупки (услуги) и других мероприятий в рамках контроля за соблюдением законодательства гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов и депутат Госдумы VI созыва Дмитрий Ушаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Согласно законопроекту, в рамках такого контроля налоговые органы будут вправе проводить контрольные закупки (приобретение услуг), а также опросы свидетелей и осмотры территорий, помещений, предметов, используемых соответствующими лицами в фактически осуществляемой предпринимательской деятельности для выявления и документирования фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Опросы и осмотры оформляются протоколом, осмотры проводятся в присутствии понятых. При осмотре налоговый орган получит право производить фото‑ и (или) видеосъёмку, снимать копии с документов. В необходимых случаях эти мероприятия могут проводиться налоговыми органами совместно с правоохранительными и иными органами.

Сейчас выявление такой деятельности возложено на правоохранительные органы, однако в настоящее время существуют объективные трудности эффективной работы соответствующих законодательных норм, указывают авторы законопроекта. «Системное проведение правоохранительными органами работы по выявлению незаконного предпринимательства не рассматривается как важное. В то же время иные контролирующие органы сегодня ограничены в возможностях и инструментах контроля в отношении нелегального бизнеса. В частности, у налоговых органов, в отличие от правоохранительных органов, отсутствуют полномочия по проведению так называемых «контрольных закупок», — так обосновывают авторы инициативы необходимость ее принятия.

Сейчас, согласно постановлению Высшего Арбитражного суда, проведение налоговыми органами проверочных закупок «не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями закона, подтверждающее событие правонарушения». Законопроект меняет это положение. Документ позволит выявлять незаконную предпринимательскую деятельность и недобросовестную конкуренцию, считают авторы законопроекта.