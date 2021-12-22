Москва, 4 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Рост потребительских цен в России за сентябрь 2016 года составил 0,2%, сообщает Росстат.

Свекла

Сдерживает темпы инфляции сезонное снижение цен на овощи и фрукты, которые за сентябрь в среднем подешевели на 5,4%. Сильнее всего снизились цены на лук, картофель, капусту и морковь, свеклу и виноград. Цены на эти продукты снизились на 11,7 — 18,7%

За тот же период цены на непродовольственные товары увеличились на 0,6%, а продовольствие, которого не коснулось сезонное снижение цен, подорожало на 0,4%.Заметнее всего (на 0,9−1,8%) поднялись цены на молоко и молочные продукты, сливочное масло, мясо птицы, свинину, сыры, фруктовые соки и черный перец. На 0,4% подорожали также и алкогольные напитки.

Заметно подорожала обувь (на 1,4%), верхняя одежда (до 2,5%) и некоторые виды лекарств (на 3,1%).Цены на бензин за сентябрь не изменились, но на 12,1% подорожало газомоторное топливо.