Вильнюс, 4 октября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Патрульный экипаж полиции в литовском городе Варена, выезжая с места вызова, заметил подозрительный микроавтобус Iveco Daily с прицепом. Сотрудники полиции решили остановить автомобиль для проверки, однако водитель микроавтобуса не подчинился приказу остановиться и, увеличив скорость, уехал по дороге Бабришекс-Варена-Эйшишкес, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 октября, в Варенском отделении полиции.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабандисты

Началось преследование, патрульные с помощью специальных сигналов и громкоговорителя приказывали остановиться, но водитель микроавтобуса не только не подчинился, но выполнял на дороге опасные маневры, не позволял обгонять, постоянно блокировал дорогу.

Сотрудники полиции, преследовавшие автомобиль Iveco, сообщили о микроавтобусе с белорусскими номерами дежурному Главного комиссариата полиции Алитусского округа, который отправил на подмогу ближайший экипаж полиции.

Проехав примерно 2 км от Варены по направлению Меркине, водитель микроавтобуса сбавил скорость, заблокировал всю проезжую часть, вышел из машины и побежал в лес.

Сотрудники полиции Варенского района пытались догнать его в лесу, однако даже после того, как на помощь был вызван кинолог Службы охраны госграницы со служебным псом, следы найти не удалось.

Полиция, осмотрев автомобиль и прицеп, обнаружили немалый груз. Сразу стало ясно, почему водитель микроавтобуса не остановился и пытался сбежать. Всего было обнаружено 308 500 пачек сигарет с белорусскими бандеролями. Стоимость находки — 888 480 евро.

В Главном комиссариате полиции Алитусского округа начато досудебное расследование. За такое нарушение грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Досудебное расследование курирует Каунасская окружная прокуратура.

Напомним, в Литве нелегальный табачный рынок по разным оценкам составляет от 25 до 30% всего рынка табачных изделий. Основные контрабандные потоки в Литву идут со стороны Белоруссии.