Москва, 4 октября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Законопроект о сроках выплаты зарплаты внес в Госдуму депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября. Емельянов предлагает изложить часть 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ и соответствующую часть закона №272-ФЗ в новой редакции.

Владимир Серов. Портрет рабочего. 1960

Это требуется для того, чтобы закрепить срок выплаты заработной платы вместо «не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена» сроком «не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, по итогам которого она должна быть начислена в соответствии с законодательством РФ».

На взгляд автора, иная формулировка позволяет сохранить ранее предусмотренное правило об ограничении позднего срока выплаты заработной платы, но позволит выплачивать «бонусы» и премии в сроки, не нарушающие требования Трудового кодекса РФ, но гарантирующие работникам их права в части необходимости соблюдения установленного самим работодателем порядка определения и принятия решения о выплате.