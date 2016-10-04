Москва, 4 октября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации выступают против предложения об ограничении права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН при обсуждении вопросов по Сирии. Об этом сегодня, 4 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ООН. Карикатура журнала «Крокодил». 1951

На вопрос, как в Кремле относятся к идее ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН при решении вопросов по Сирии, Песков ответил: «Относятся негативно».

Напомним, верховный комиссар международной организации по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн выступил с предложением ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН.

Свое предложение он мотивировал тем, что что ситуация в Сирии, в частности в провинции Алеппо, требует новых инициатив, а ограничение права вето позволит подключить к рассмотрению сирийской проблемы Международный уголовный суд.

Стоит отметить, что Аль-Хусейн не первый, кто предлагает ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН. В сентябре 2015 года с таким предложением выступали власти Франции. Они предлагали принять «кодекс поведения» в Совете Безопасности, предусматривающий неиспользование права вето при обсуждении серьезных преступлений.