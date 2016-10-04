Нижний Новгород, 4 октября, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Процедура выбора председателя Законодательного собрания Нижегородской области еще не определена, поэтому все заявления о том, что она будет непрозрачной безосновательны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявила депутат Ольга Щетинина, комментируя демарш группы депутатов, сорвавших первое заседание областного парламента 4 октября 2016 года.

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По ее словам, оргкомитет по подготовке первого заседания Заксобрания нового созыва полностью выполнил свою функцию. Повестка первого заседания была разработана, дата назначена. Далее в работу должна была вступить счетная комиссия, которую депутаты должны были выбрать на первом заседании.

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«Именно счетная комиссия должна была разработать процедуру голосования и представить ее на суд депутатов. Депутаты в свою очередь должны были либо проголосовать за эту процедуру, либо опротестовать ее. Пока процедуры нет, как можно говорить о том, что она плохая? Шок сегодня вызвало именно то, что депутатский демарш произошел на фоне того, что все регламентные нормы были четко соблюдены», — отметила депутат.

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«Мне кажется, что сегодня происходит дестабилизация политической ситуации в регионе. Это абсолютно не конструктивно», — заявила Щетинина, добавив, что в ближайшее время фракция «Единая Россия» подготовит рекомендации для счетной комиссии по организации максимально открытой процедуры голосования.

Коллегу по фракции поддержал глава регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Табачников. По его словам, процесс голосования должен быть максимально открыт для прессы: «Журналисты смогут находится абсолютно везде, за исключением, пожалуй, самой кабины для голосования. Они смогут наблюдать за всем процессом голосования».

По словам Табачникова, срывать заседание Законодательного собрания — это не по-государственному: «Основная задача человека, избирающегося в представительный орган власти — принимать участие в работе это органа. Все претензии, возникающие во время этой работы, должны разбираться в установленном регламентом порядке».

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«У нас же сегодня один человек, Олег Сорокин, представляющий, по его словам группу депутатов, заявляет, что что-то будет нарушено. Это исключительно его мнение и если нужно что-то уточнить, для этого есть фракция. Работа не должна выглядеть как попытки одних депутатов диктовать свою волю другим, Мы будем настаивать на абсолютной прозрачности процедуры голосования. Но на сегодня процедура еще не определена и говорить о том, что она плохая — это чистой воды манкирование», — уверен Табачников.

В свою очередь министр, полномочный представитель представитель губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Носкова, отвечая на реплику о том, что Сорокин пытается перенести в Заксобрание опыт выборов в городскую Думу 2015 года заявила: «А не надо переносить сюда, в Заскобрание этот опыт. Я знаю Заксобрание столько лет, сколько оно существует. И тех нарушений, которые гипотетически предполагает Олег Валентинович, о которых он почему-то знает очень досконально, подробно и детально, здесь не было никогда. По большому счету, он учит нас, как нужно мошенничать».

Депутат Александр Вайнберг, представлявший нижегородское Заксобрание прошлого созыва в Совете Федерации, считает, что сегодня среди депутатского корпуса и областного правительства есть ряд неразрешенных противоречий. Он уверен, что когда кого-то из депутатов не устраивают правила игры, то решаться такие вопросы должны до заседаний Заксобрания. Вайнберг выразил уверенность, что компромисс в итоге будет найден и заявил о том, что он готов снова стать сенатором, если коллеги по депутатскому корпусу окажут ему такое доверие.

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Отвечая на вопрос, о том, в чью сторону в ситуации, складывающейся на сегодня в Заксобрании, склоняется лично его мнение, Вайнберг напомнил, что он человек партийный, и заявил, что «будет колебаться вместе с линией партии».

Депутат Александр Шаронов, общаясь с журналистами, был менее оптимистичен в вопросе того, что компромисс между сторонами будет найден. Он допустил возможность роспуска Законодательного собрания: «Соберемся еще раз, второй, третий. Потом можно будет просто распустить Заксобрание, выкинуть деньги на новые выборы. Ничего страшного не произойдет, на процессе принятия бюджета на 2017 год это никак не отразиться. Все необходимые процедуры в Бюджетном кодексе прописаны».

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По словам Шаронова, то, что устроили в Заксобрании ряд депутатов, является неуместным политическим демаршем. Такое радикальное средство политической борьбы, как срыв заседания должно применяться только в крайних случаях. В данном случае, когда люди только избрались и уже прибегают к таким методом борьбы, ситуация выглядит не совсем адекватно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября группа депутатов Нижегородской области не явилась на первое заседание нового созыва, тем самым, сорвав его. Из 50 избранных депутатов официально зарегистрировались 32.

Не явившиеся на заседание депутаты-единороссы, идейным вдохновителем которых считают давнего оппонента губернатора и бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина (так называемые «городские депутаты»), заявляют, что пытаются таким образом добиться прозрачности и открытости в работе Законодательного собрания и его независимости от губернатора и областного правительства.

Саботаж заседания Заксобрания поддержали также представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

В то же время, по мнению ряда экспертов, среди депутатов и чиновников идет банальный предвыборный торг за наиболее выгодные места «у кормушки». И всё это делается под лозунгами о борьбе за интересы нижегородцев.