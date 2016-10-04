Брюссель, 4 октября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента сегодня, 4 октября, ужесточили торговлю товарами, которые могут использоваться для смертельной казни или пыток, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Европарламента. Будет запрещен не только экспорт орудий, используемых для смертельной казни, но и их транзит через территорию ЕС и реклама, также будет строже контролироваться транзит орудий пыток.

Elliott Brown Музей-галерея правосудия в Ноттингеме, Англия

Уже с 2005 года ЕС запрещает экспортировать товары, основное предназначение которых — исполнение смертной казни или пытки — такие как электрические стулья, гильотины или автоматические системы инъекций лекарств, также ограничивает торговлю товарами, которые могут использоваться для пыток — например, предметы или вещества для уменьшения волнения.

Благодаря европарламентариям эти правила дополнены. Запрещен транзит орудий, предназначенных для исполнения смертной казни, и орудия пыток, также ограничен транзит других используемых для пыток товаров через территорию ЕС. Кроме того, будет запрещено рекламировать или экспонировать на ярмарках орудия пыток или предметы, используемые для смертной казни. Соблюдение правил будет контролировать новая учрежденная координационная группа, а Еврокомиссии предоставлено больше прав при создании и пополнении списка запрещенных или контролируемых товаров.

«Запрет на смертную казнь или пытки — одна из основных целей европейской торговли и внешней политики, поэтому важно, чтобы предприятия ЕС не участвовали в такой отрицательной практике», — отметила европарламентарий Мариетье Шааке (Либералы и демократы, Нидерланды).

Обновленные правила, которые одобрили 612 членов Европарламента, не одобрили 11, воздержались 54, уже согласованы с Советом ЕС, но для того, чтобы они вступили в силу, необходимо их формальное одобрение.