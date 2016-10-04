Москва, 4 октября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. ГИБДД России рассматривает возможность внедрения дополнительного «медицинского сопровождения» водителей, неоднократно пойманных за рулем в пьяном виде, сообщил замначальника ГИБДД МВД РФ Владимир Кузин в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР «Кто заказывал такси на Дубровку?»

Эта система похожа на практикуемый полицией Германии Idiotentest, что можно перевести как «тест на идиота». Она будет распространяться на водителей, не раз пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В ФРГ за набор определенного количества баллов за нарушения правил дорожного движения горе-водителя подвергают сложному медицинскому тестированию Medizinisch-Psychologische Untersuchung, которое среди немцев называется «тест на идиота». В российском варианте могут предусмотреть не балльную оценку, а исходить из трех или более совершенных нарушений.

В ходе проверки любители пьяной езды будут проходить дополнительное медицинское освидетельствование и пересдачу экзамена на знание ПДД для возврата водительского удостоверения.