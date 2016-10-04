В России могут внедрить «тест на идиота» для пьяных водителей
Москва, 4 октября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. ГИБДД России рассматривает возможность внедрения дополнительного «медицинского сопровождения» водителей, неоднократно пойманных за рулем в пьяном виде, сообщил замначальника ГИБДД МВД РФ Владимир Кузин в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Эта система похожа на практикуемый полицией Германии Idiotentest, что можно перевести как «тест на идиота». Она будет распространяться на водителей, не раз пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В ФРГ за набор определенного количества баллов за нарушения правил дорожного движения горе-водителя подвергают сложному медицинскому тестированию Medizinisch-Psychologische Untersuchung, которое среди немцев называется «тест на идиота». В российском варианте могут предусмотреть не балльную оценку, а исходить из трех или более совершенных нарушений.
В ходе проверки любители пьяной езды будут проходить дополнительное медицинское освидетельствование и пересдачу экзамена на знание ПДД для возврата водительского удостоверения.