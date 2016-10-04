Баку, 4 октября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Израиль поставит Азербайджану систему противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на депутата Милли Меджлиса (парламента АР) Евда Абрамова.

Israel Defense Forces «Железный купол» запускает ракету во время операции «Облачный столп»

По его словам, данное вооружение уже готово к поставке в Азербайджан и не даст ракетам «Искандер» упасть на землю.

«Железный купол» — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Эта система разработана израильской компанией Rafael.

По оценке ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора политических наук Михаила Александрова, приобретение системы «Железный купол» будет для Азербайджана пустой тратой денег.

«Эта система широко разрекламирована, но вообще она была создана Израилем для отражения единичных ракет со стороны палестинцев, причем ракет кустарного производства. «Железный купол» хорош для борьбы с ракетами, летящими по баллистической траекторией, и с системами залпового огня «Смерч», но он абсолютно не способен противостоять современным ракетам типа Искандер, поэтому для Баку, учитывая дорогую стоимость системы, эта покупка нецелесообразна и глупа», — заявил Александров в интервью RUSARMINFO.

В 2017 году Армения планирует потратить на оборону 209,7 млрд драмов ($439,7 млн), что на 1,7 млрд драмов (около $3,5 млн) больше, чем в 2016 году.

Согласно проекту бюджета на 2017-й, военные расходы составляют 209,7 млрд драмов (около $439,7 млн), из которых, в частности, расходы на оборону составляют 202 млрд драмов ($423,5 млн), внешняя военная помощь — 164,6 млн драмов ($345 тыс).

В то же время министерство финансов Азербайджана 29 сентября опубликовало предварительный вариант государственного бюджета, согласно которому планируется урезать военный бюджет Азербайджана примерно на 27%.