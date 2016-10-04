Анкара, 4 октября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Турция ведет работу для восстановления режима прекращения огня в Сирии, который был осуществлен через соглашение США и России. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калына.

ИА REGNUM

По его словам, Эрдоган обсудит эту возможность по телефону с президентом США Бараком Обамой и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Эрдоган выступил с резкой критикой политики Белого дома в Сирии, обвинив его в использовании «двойных стандартов». Более того, как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, «Турция начинает отказываться от ультиматумов по судьбе президента Сирии Башара Асада».

«Турция уже понимает, что для нее террористическая угроза становится определяющим фактором, который влияет на национальную безопасность», — подчеркнул Лавров. Добавим к этому и сообщения о возможном визите в Турцию президента России Путина для участия в работе Всемирного энергетического конгресса.

Напомним, что предыдущая встреча Путина с Эрдоганом состоялась 3 сентября в преддверии саммита «Группы двадцати» в китайском городе Ханчжоу. До этого лидеры двух стран проводили переговоры в Санкт-Петебруге 9 августа.