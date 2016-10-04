Тамбов, 4 октября, 2016, 19:20 — ИА Регнум.



Глобус

В преддверии профессионального праздника глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил тамбовских педагогов с Днем учителя. Он обратился к виновникам торжества на своей странице в Facebook.

«В этот праздничный день, когда в ваш адрес звучат самые добрые поздравления и самые тёплые пожелания здоровья, радости, успехов, благополучия, к которым и я присоединяюсь всей душой, думается о многом, — написал глава региона. — И, прежде всего, о том, какой же надо обладать внутренней сердечной красотой, как же надо любить свою профессию, чтобы каждый день, годы и десятилетия, преодолевая известные только вам сложности, которые неведомы другим, подниматься над обстоятельствами и делать удивительное дело: учить детей грамоте, воспитывать будущих учёных, инженеров, агрономов, строителей, врачей, писателей, артистов, музыкантов. Таких же учителей… А это значит, и неустанно работать над собой, вновь и вновь браться за учебники, вспомогательную литературу, искать и находить новые увлекательные материалы, чтобы каждый урок был праздником и для учеников, и для вас. Чтобы помнили!»

«Вот это, пожалуй, и есть самое главное в вашем благородном деле: чтобы даже спустя неисчислимое количество лет вас с благодарностью вспоминали ваши питомцы, а вы с такой же теплотой помнили о них. Как и у всех людей, есть и в моей благодарной памяти такие учителя. Здоровья вам, наши дорогие! Уважения учеников, коллег, родителей! И свершения всех планов, идей, задумок, которые воплотить в жизнь можете только вы! С праздником вас!»

В Тамбове торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, состоится в молодежном театре 5 октября. В свой профессиональный праздник тамбовские учителя и педагогические коллективы получат награды. Победителям конкурса лучших учителей России в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 2016 года будут вручены почетные грамоты Министерства образования и науки.

Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, в Тамбовской области реализуется ряд мер социальной поддержки педагогов. В их числе — ежемесячная выплата в размере 2300 рублей молодым специалистам школ и детских садов, гранты в рамках конкурса «Народный учитель года» и «Лучший воспитатель года», награждение ветеранов педагогического труда нагрудным знаком «За верность педагогической профессии» и выплата единовременного пособия в размере 25 тысяч рублей, целевое обучение по педагогическим специальностям.

Также педагоги до 40 лет, впервые трудоустроившиеся в школы и детские сады, могут претендовать на получение гранта в размере 120 тысяч рублей. В 2016 году победителями конкурсного отбора стали 119 педагогов общеобразовательных школ и 53 воспитателя дошкольных организаций. Кроме того, в этом году гранты в размере 40 тысяч рублей получат 100 победителей конкурса общественного признания «Народный учитель-2016».