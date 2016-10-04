Донецк, 4 октября, 2016, 19:15 — ИА Регнум.



Осень

Для жителей Донетчины, проживающих на подконтрольной ДНР территории, увеличили норму среднемесячного совокупного дохода при получении гуманитарной помощи. Об этом 4 октября информирует пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«При определении конкретных получателей гуманитарной (иной благотворительной) помощи, согласно Распоряжению Главы Донецкой Народной Республики № 87 от 6 июня 2016 года «О Порядке предоставления целевой гуманитарной (иной благотворительной) помощи населению Донецкой Народной Республики», учитывается среднемесячный совокупный доход семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если раньше в ДНР получать гуманитарную помощь имели право семьи с ежемесячным доходом на человека в 2800 руб, то теперь гуманитарку смогут получать дончане с доходом превышающим 7 тыс руб.

«Предел среднемесячного совокупного дохода, установленный согласно п. 3.1 Порядка предоставления целевой гуманитарной (иной благотворительной) помощи населению ДНР, утвержденного Распоряжением Главы ДНР от 6.06.2016 г. № 87, который за предыдущие шесть месяцев на каждого члена семьи не должен превышать 2800 рублей, с 28 сентября 2016 года увеличен до 7650 рублей на основании протокольного решения Государственной комиссии по вопросам восстановления социальной сферы, объектов жизнеобеспечения и организации работы с гуманитарными грузами», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Министерство труда и социальной политики ДНР начало выплачивать материальную помощь социально незащищенным категориям граждан и семьям погибших ополченцев в размере 500 руб в месяц.

«Право на получение материальной помощи имеют следующие категории граждан: — лица, не имеющие права на пенсию, и инвалиды, состоящие на учете в управлениях труда и социальной защиты населения; — пенсионеры, получающие пенсию в минимальном размере (на основании сведений Пенсионного фонда ДНР); — семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет; — граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации (лица, жилье которых пострадало в результате проведения боевых действий и не подлежит восстановлению, требует капитального ремонта и на момент обращения не восстановлено; — вынужденные переселенцы, а также семьи погибших (умерших) защитников Донецкой Народной Республики)», — говорится в сообщении.

Напомним, в ЛНР с 1 октября местные жители получают разовую денежную помощь на погребение пенсионера в размере 5 тыс. рублей. По данным Совмина ЛНР, в случае смерти пенсионера, получавшего пенсию на территории ЛНР, лицу, обратившемуся за денежной помощью на погребение, будет выплачена помощь в размере 5 тыс. руб.

Также отметим, что в сентябре Центр социологических исследований «Особый статус» (ДНР) огласил результаты соцопроса, согласно которым около 50% населения республики считает низкие доходы граждан главной проблемой, требующей безотлагательного решения. «По результатам исследования общественного мнения, 49% опрошенных считают проблемой, требующей безотлагательного решения низкие доходы населения», — информирует центр. В то же время 35% населения считают ключевой проблемой ДНР отсутствие мира и ведение боевых действий. 28% опрошенных назвали главной угрозой ДНР высокий уровень безработицы.

Справка: опрос проводился с 5 по 24 сентября 2016 года. В нем приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса — персональное интервью. Погрешность составила 2,3%.