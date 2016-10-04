Ярославль, 4 октября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов опроверг информацию о возможной сдаче в аренду ОАО «Ярославльводоканал», об этом он сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

фото со страницы в Facebook Владимир Слепцов

«Об аренде «Водоканала» или о продаже предприятия не может быть даже речи», — заявил Владимир Слепцов.

Фактический глава города не исключил возможность того, что различные структуры, в частности и «Российские коммунальные системы», могут в настоящее время заниматься подготовкой коммерческих предложений к мэрии города, связанных с эксплуатацией имущества ОАО «Ярославльводоканал». Однако на сегодняшний день никаких документов от кого-либо на эту тему в мэрию города не поступало.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в интернете появилась информация о том, что руководство мэрии Ярославля ведет переговоры со структурами Виктора Вексельберга, в частности компанией «Российские коммунальные системы». При этом речь идет не о концессии и не о продаже, а о простой сдаче в аренду всего имущества предприятия, занимающего монопольное положение на рынке водоснабжения и водоотведения Ярославля.