Москва, 4 октября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Действие транспортного налога в России предлагается отменить с 1 сентября 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Госдумы VI созыва от фракции КПРФ Вячеслав Тетекин.

Топливо

Автор законопроекта предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета из-за отмены налога за счет акцизов на бензин. Он назвал уплату транспортного налога вместе с резким ростом акцизов на бензин «ударом, прежде всего, по среднему классу».

«Транспортный налог крайне обременителен, прежде всего для тех, кто ездит на подержанных иномарках, в основном имеющих двигатели значительной мощ­ности. А это многомиллионная армия наиболее активных граждан нашей страны. Особенно сильно транспортный налог затрагивает жителей районов Крайнего Се­вера и территорий, приравненных к нему, поскольку в силу суровых климатиче­ских условий и бездорожья машины с мощным двигателем являются основным средством передвижения», — считает автор инициативы.

По мнению Тетекина, действующий закон о транспортном налоге неэффективен. «Западный опыт показывает, что наиболее рациональным способом сбора транспортного налога является включение его в стоимость заправляемого топлива», — отмечает он.