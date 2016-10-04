Калининград, 4 октября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Массовое осквернение памятников героев Великой Отечественной войны в Калининграде является местью тем, кто поднимает вопросы германизации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 4 октября, ветеран Великой Отечественной войны, бывший первый секретарь Калининградского городского комитета КПСС (1981−1987 гг.) Михаил Павлович Нетреба.

Андрей Выползов ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлович Нетреба

Напомним, за последние две недели в Калининграде было осквернено семь мемориальных комплексов, где похоронены красноармейцы, бравшие немецкий город-крепость Кёнигсберг. Вандалы рисовали свастику и писали экстремистские лозунги.

«Пропаганда пруссаческого образа жизни началась с 90-го года, когда Калининградская область перестала быть закрытой зоной, — рассказал Нетреба. — В советские годы, конечно, ничего подобного не было. Хотя в 60−70-е годы созданное в ФРГ Восточно-прусское землячество всячески критиковало Калининград в западно-германской прессе. Что всё у нас в колючую проволоку затянуто. Мы даже вышли на Москву с предложением пригласить немецких журналистов, чтобы они написали о наших успехах в строительстве предприятий, домов, дорог. В итоге прибыли по журналисту из ГДР и ФРГ. Последний затем написал, что новые проспекты в Калининграде больше похожи на взлётно-посадочные полосы».

Говоря о сегодняшнем дне, Нетреба полагает, что за двадцать лет «дух пруссачества» проник в государственные органы, начиная от градостроительного бюро «Сердце города» и заканчивая Калининградским историко-художественным музеем.

«А когда с приходом нового губернатора (Евгения Зиничева. — ИА REGNUM ) вопросы противодействия пропаганде пруссачества стали подниматься, то началась элементарная месть. Другим не объяснить. Это далеко не мальчишество. Это такая реакция — раз вы так, то мы вот так. Но этой свастикой лишь добьют оставшихся в живых ветеранов войны», — считает Нетреба.

Справка ИА REGNUM. Михаил Павлович Нетреба участвовал в Восточно-Прусской операции, а после войны участвовал в восстановлении разрушенной инженерной инфраструктуры в Калининградской области. С 1966 по1981 год работал вторым, а затем — с 1981 года — первым секретарём Калининградского городского комитета КПСС. В 2010 году ему присвоено звание «Почётный гражданин города Калининграда». 16 ноября 2016 года Михаил Павлович Нетреба отметит своё 90-летие.