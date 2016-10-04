Ереван, 4 октября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Армении бюджетом на 2017 год не предусматривается индексации пенсий и пособий, заявил сегодня, 4 октября, на пресс-конференции министр финансов Армении Вардан Арамян.

Photolure Глава Минфина Армении Вардан Арамян

«Очень сложно будет смотреть в глаза пенсионерам и говорить, что пенсии не повысятся. Но, с другой стороны, я, как экономист и финансист, считаю неправильным повышать пенсии и пособия за счета долга. Правильнее будет взяться за обеспечение экономического роста и после этого адекватно повышать размеры пенсий и пособий», — сказал министр.

Последний раз пенсии повышались в Армении в 2014 году, при этом, только по официальным данным, среднегодовая инфляция за 2014 год составила 3%, в 2015 году — 3,7%, а в 2016, согласно госбюджету, инфляция запланирована на уровне 4% (±1,5%).

Арамяну также пришлось прокомментировать слова премьер-министра Армении Карена Карапетяна о том, что экономика Армении находится в крайне тяжёлой ситуации.

«Слова премьера о плохом состоянии армянской экономики надо принять как реальность, но это не означает, что к будущему мы должны формировать плохие ожидания», — заявил министр.

На этом неприятная часть пресс-конференции для Арамяна закончилась и он перешёл к цифрам, которые для простого обывателя никак не характеризуют экономическую ситуацию в стране.

По словам Арамяна, экономической рост в Армении в 2016 году составит 2,4%, вместо предусмотренных 2,2%. Как сказал глава Минфина, в 2017 году, согласно прогнозам, экономический рост составит 3,2%.

Объем поступивших в 2014 и 2015 гг. в Армению трансфертов сократился почти на $700 млн. А в 2016 году, по словам министра, будет сокращение на $140 млн. Получается, что на протяжении последних 3-х лет в Армению не поступило $840 млн.

«Если бы правительство не противодействовало, то у нас был бы отрицательный экономический рост», — сказал министр, добавив, что на протяжении последних 8 лет налогово-бюджетная политика была противоцикличной, экспансионистской.

«Это означает, что мы больше тратили, в результате чего сформировался дефицит, а за счёт дефицита мы больше денег влили в экономику, чтобы компенсировать сокращения валютных потоков из внешнего мира. Это привело в 2015 году к дефициту в 4,8%. В 2016 году мы прогнозируем 5,9−6% дефицита к ВВП.

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В 2017 году правительство Армении планирует сократить дефицит госбюджета к ВВП до 2,8%. В абсолютном выражении дефицит составит около 150 млрд драмов. Источниками финансирования дефицита могут стать внутренние источники — около 70 млрд, из коих 45 млрд составят гособлигации, 20 млрд будут обеспечены за счет остатка на едином казначейском счету, и 5 млрд будут сформированы из выданных государством кредитных средств бизнесу. Остальная часть суммы — примерно 80 млрд будет обеспечено за счёт внешнего финансирования или госдолга, если говорить точнее.

Что касается госдолга, то по словам министра, к концу 2016 года внешний долг Армении увеличится с 43,7% до 54,4% ВВП.

По его словам, только в течение 2014−2016 гг. внешний долг Армении вырос на $900 млн.

Говоря о расходах бюджета, Арамян заявил, что невозможно сократить их в несколько раз, поскольку долг вырос, и правительство должно пойти на консолидацию, чтобы суметь в ближайшие годы сделать долг управляемым.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 сентября правительство Армении утвердило проект бюджета на 2017 год. Премьер Карен Карапетян назвал бюджет жестким, так как расходы уменьшатся на 100 млрд драмов.

На фоне неутешительных данных о финансах страны, очень оптимистической выглядит ситуация с личными финансами главы правительства. Карен Карапетян впервые представил декларацию о доходах и имуществе.

Согласно декларации, Карапетяну принадлежит два автомобиля Lexus LX 470 и Tоyota Land Cruiser 100 4.5 I. Также премьер-министру принадлежат 4 квартиры в многоквартирном здании и дачная постройка на садовой территории.

По состоянию на день назначения Карапетяну принадлежат ценные бумаги и инвестиции на 50 млн драмов, кроме этого, наручные часы в количестве трех штук, стоимость которых превышает 8 миллионов драмов.

Премьер-министр также задекларировал $3,7 млн, 850 тысяч евро, 120 млн драмов, 55 млн. российских рублей. После первого января доходы Карапетяна были в рублях и составляли 32 млн 898 тысяч рублей.