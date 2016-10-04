Москва, 4 октября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Вопрос о размещении российских комплексов ПВО С-300ВМ в Сирии надо задавать Министерству обороны России, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

По мнению Дмитрия Пескова, в таких делах некорректно и невозможно полагаться на какие-то эфемерные источники. В Сирии давно были установлены самые разнообразные российские средства ПВО и об этом неоднократно сообщалось. Что касается новых сообщений на эту тему, то лучше уточнить в Министерстве обороны России, сказал он журналистам.

Напомним, ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на неназванные источники в США, сообщил о том, что Россия установила в Сирии новейшие системы ПВО С-300ВМ, способные уничтожать средства воздушного нападения, состоящие на вооружении вооруженных сил США.