Киев, 4 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Украина создала необходимый резерв угля и природного газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2016−2017 гг. Об этом 4 октября заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на селекторном совещании с руководством областей, передает ИА REGNUM.

Уголь

По его словам, резерв топлива создан с учетом минимальных погодных температур. «Нормы (запасов угля и газа) были рассчитаны на минимальные температуры. В частности на складах генерирующих компаний находится более 1,6 млн тонн угля и объем угля, который мы получаем по диверсификации, это больше 0,5 млн тонн. Это свидетельствует о том, что пока у нас нет никаких проблем в энергетической системе Украины. Мы готовы и по балансу, и по запасам в полной мере», — заверил Насалик.

Министр сообщил, что Украина продолжит импортировать уголь, в частности уже зафрахтовано более пяти судов (больше 500 тонн).

При этом Насалик отметил, что Украина накопила в газовых хранилищах больше голубого топлива, чем рекомендовало правительство. «Мы не исключаем любых вещей, которые связаны с поставкой антрацитового угля, и в любой момент готовы заменить его газово-мазутными блоками», — заверил Насалик.

В свою очередь, заместитель директора по оперативному управлению — главный диспетчер Государственного предприятия «НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил об отставании от графика поставок угля на четыре дня.

«По факту мы имеем отставание от графика накопления угля в объеме суммарно 340 тыс. тонн. Из них антрацита еще не накоплено 160 тыс. тонн, газовой марки угля 180 тыс. тонн. Это четырехдневный запас угля, который сжигается на станциях», — рассказал Зайченко.

Он сообщил, что на складах украинских ТЭС находится 1,286 млн тонн угля. Зайченко заверил, что энергосистема Украины работает сбалансированно и продолжает готовиться к осенне-зимнему максимуму.

При этом Зайченко признал, что в настоящее время только ТЭС госкомпании «Центрэнерго» выполняют требования по созданию запасов топлива на складах. Замдиректора уточнил, что это связано с работой Трипольской и Змиевской ТЭС «Центрэнерго» одним энергоблоком.

Он проинформировал, что сегодня основная нагрузка приходится на другие энергокомпании — ДТЭК и «Донбассэнерго», которые работают с повышенной нагрузкой. Зайченко также добавил, что в ближайшие дни ТЭС смогут более активно наращивать склады с углем, поскольку ожидается выход из ремонтов блока №2 Запорожской АЭС и блока №4 Ровенской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября зампредседателя Народного Совета ЛНР Владислав Дейнего заявил, что ЛНР приостановила поставки угля на украинские ТЭС. По его словам, шахты ЛНР не будут поставлять уголь, пока Киев не выполнит политическую часть Минских соглашений.

Напомним, 3 октября пресс-служба крупнейшей украинской частной энергетической корпорации ДТЭК (входит в состав оффшорной управляющей компании СКМ, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) проинформировала о начале импорта угля из Польши.

Отмечается, что первые вагоны с углем (газовая группа) прибыли на Бурштынскую ТЭС. До конца октября на Бурштынскую и Добротворскую ТЭС (входят в состав ДТЭК) планируется поставить 100 тыс. тонн угля из Польши. Сообщается, что ДТЭК принял решение докупить уголь для формирования страхового резерва топлива на своих ТЭС, что позволит тепловой генерации компании быть готовой к дополнительным нагрузкам. Помимо импортного угля из Польши, на ТЭС ДТЭК в октябре-ноябре поступит 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР.

Ранее, 12 сентября министр Насалик заявил, что девять шахт с отдельных регионов Донбасса (ДНР и ЛНР) поставляют уголь на украинские ТЭС. «Для того, чтобы получать антрацитовую группу, большинство шахт, которые находятся на территориях так называемых ДНР и ЛНР, зарегистрированы на Украине. И эти девять фирм, которые контролируются СБУ, имеют право поставлять этот антрацитовый уголь из зарегистрированных на нашей территории шахт, платя налоги на территории Украины», — добавил Насалик.

По его словам, Украина может обойтись без угля из ДНР и ЛНР благодаря модернизации системы теплоснабжения.