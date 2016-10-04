Курган, 4 октября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Кургане к реальным срокам заключения приговорены подростки, напавшие на велосипедиста из Германии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Места лишения свободы

Напомним, гражданин Германии, 31-летний Штефан Хофман, направлялся из Берлина в Шанхай. Его путь пролег через столицу Зауралья. Ночью 8 июня в лесополосе в районе города Кургана у него сломался велосипед, и он решил переночевать в палатке в лесу. Ночью трое подростков 15, 16, 17 лет и один 18 — летний напали на германца. Подойдя, стали просить сигареты, а когда поняли что, гражданин является иностранцем и плохо общается по-русски, совершили хищение принадлежащего ему имущества, угрожая при этом камнем и ножом.

Забрали у него личные вещи на сумму 130 тыс. рублей (фотоаппарат, плеер, IPod, навигатор и фонарик). В ходе нападения молодые люди повредили велосипед, принадлежащий путешественнику, и скрылись в неизвестном направлении. Иностранец выбежал на дорогу и, остановив проезжавший мимо автомобиль, жестами попросил о помощи. Водитель вызвал наряд полиции.

Следственно-оперативная группа обследовала близлежащий лесной массив. В районе поселка Чистое поле нападавшие были задержаны. Злоумышленниками оказались двое воспитанников одного из детских домов Зауралья, школьник и один ранее судимый житель города Кургана. При задержании у них было изъято все похищенное имущество.

Как выяснилось, воспитанники детского дома самовольно ушли из учреждения и находились в розыске.

Кстати, пострадавшему гражданину Германии в восстановлении поврежденного велосипеда помог следователь СКР по Кургану, в производстве которого находилось уголовное дело. Правоохранитель из Кургана оказался членом местного велоклуба. Он познакомил Штефана с велотуристами из Зауралья, и гость из Германии впоследствии сказал СМИ, что, несмотря на инцидент, он встретил на курганской земле радушных и добрых людей.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор трем подросткам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 2 лет 10-ти месяцев, 2 лет и 1 года и 6-ти месяцев лишения свободы соответственно.