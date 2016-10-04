Ярославль, 4 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. УФСИН России по Ярославской области опровергло информацию о том, что заключенные рыбинской исправительной колонии официально уведомили администрацию учреждения о голодовке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

pixabay.com колючая проволока

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, 34 заключенных ИК № 2, находящиеся в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания, уже четвертый день голодают. Таким образом, заключенные выражают протест произволу со стороны администрации колонии и ненадлежащим условиям содержания, уточнил Сергей Бабуркин.

«Со слов участников протестной акции, ряд заключенных подали уведомления о голодовке, остальные отказываются от пищи «из солидарности», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Уполномоченный по правам человека держит ситуацию в колонии на контроле. 3 октября он лично посетил исправительное учреждение и пообщался с заключенными. Очередной визит омбудсмена в колонию состоится 4 октября. Также в настоящее время региональное УФСИН и органы прокуратуры проводят проверку по всем жалобам, поступившим на имя Сергея Бабуркина.

«Письменных отказов осужденных от приема пищи не поступало. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня. В ИК — 2 УФСИН России по Ярославской области направлена группа центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — отмечается в официальном сообщении ведомства.