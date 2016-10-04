Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Праздник закрытия фонтанов состоялся в Летнем саду Санкт-Петербурга. Одновременно гости самого романтичного места северной столицы смогли приобрести грибы и ягоды, щедро подаренные природой в этом осеннем сезоне.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Летний сад осенью

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фонтаны в Летнем саду

Перед гостями праздника выступили молодежные творческие коллективы. Ретро-оркестр «стиляг» исполнил кавер-версии хитов советской эстрады.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Концерт классической музыки в Летнем саду на закрытии фонтанов

На центральной аллее проходил пленэр «Композиция «Осень», посвященный знаменитому русскому художнику Василию Кандинскому. Выставка работ Кандинского проходит в корпусе Бенуа Русского музея, к ведению которого относится и Летний сад.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осенняя ярмарка в Летнем саду

Под открытым небом была открыта выставка «Чудеса природы», подготовленная Всероссийским институтом растениеводства имени Н.И. Вавилова. Свои достижения продемонстрировало и Управление по садоводству и огородничеству Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На осенней ярмарке в Летнем саду можно было приобрести ягоды, грибы и кабачковую икру

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по карвингу (карвинг — искусство художественной резки овощей и фруктов, а также украшение блюд с использованием вырезанных изделий).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Листопад в Летнем саду

Состоялись мастер-классы по плетению венков из сезонных цветов и яркой осенней листвы, посетителей учили плести венки из вереска, пшеницы, кленовых листьев и сезонных цветов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фонтаны в Летнем саду закрыты до следующего года

А вечером состоялось торжественное закрытие сезона фонтанов Летнего сада.