«Шанцеву пора подумать про Канны, про Ниццу, про пенсию»
Нижний Новгород, 4 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Отказ областного правительства пойти на встречу группе депутатов Законодательного собрания и обеспечить прозрачность и открытость процедуры голосования по выборам спикера регионального парламента стало причиной того, что депутаты сорвали первое заседание, проигнорировав его. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Владимир Буланов, появившийся в Заксобрании уже после того, как первое заседание было объявлено несостоявшимся.
По его словам, группа депутатов разных фракций выдвигали требования, чтобы во время голосования была прозрачная урна и чтобы всё действие происходило в одном помещении.
«Чтобы все видели и понимали, что происходит. Но нам во всех этих требованиях было отказано», — заявил депутат. Опасаясь того, что в Законодательном собрании может быть использован опыт, который за последние 5−6 лет накопила «Единая Россия» в части фальсификации как самого процесса голосования, так и процесса подсчета голосов, некоторые депутаты отказались участвовать в этом процессе, — уточнил Буланов.
«Сегодня власть на это не согласна. Нас губернатор называет сепаратистами, но настоящие сепаратисты — это они сами. Разваливают всю социальную сферу, — продолжил депутат. — Наш финансовой директор лежит в 30-й больнице. Там даже капельниц нет, медикаментов нет. Я сам год назад был в больнице №5. Там нет даже простыней, стаканов и ложек. И это в больнице, которая находится в километре от Кремля. Представляете, что творится в социальной сфере в районах области? Я не хочу, чтобы это же самое и дальше происходило в нашем городе».
Говоря о перспективах работы Законодательного собрания, Буланов допустил возможность его роспуска: «Но это самый худший вариант. На самом деле это сигнал федеральному центру о том, чем губернатор со своим Сватковским (Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора, министр социальной политики Нижегородской области — ИА REGNUM) и со своим правительством занимаются в нашем регионе».
«Наша межпарламентская группа (имеется ввиду группа депутатов, выступившая за изменение регламента голосования — ИА REGNUM) вела консультации последние 2−3 недели. Нас не устраивают те процессы, которые устроил Шанцев в нашем регионе, — заявил Буланов. — Уже сегодня на обслуживание государственного долга тратится в 2 раза больше, чем на поддержку сельского хозяйства. Губернатор закредитовал область дальше некуда. И я не хочу, чтобы мои дети отдавали долги, которые набрал Шанцев со своим правительством. Наверно, Шанцеву пора подумать про Канны, про Ниццу, про пенсию, вместо того, чтобы дальше загонять регион в эту дыру».
Ранее Буланов заявлял, что начал получать угрозы в связи со своей депутатской позицией.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября группа депутатов Нижегородской области не явилась на первое заседание нового созыва, тем самым, сорвав его. Из 50 избранных депутатов официально зарегистрировались 32.
Читайте также: Нижегородские депутаты саботировали первое заседание областного парламента
Не явившиеся на заседание депутаты, идейным вдохновителем которых считают давнего оппонента губернатора и бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина (так называемые «городские депутаты»), заявляют, что пытаются таким образом добиться прозрачности и открытости в работе Законодательного собрания и его независимости от губернатора и областного правительства.
В то же время, по мнению ряда экспертов, среди депутатов и чиновников идет банальный предвыборный торг за наиболее выгодные места «у кормушки». И всё это делается под лозунгами о борьбе за интересы нижегородцев.