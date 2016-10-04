Нижний Новгород, 4 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Отказ областного правительства пойти на встречу группе депутатов Законодательного собрания и обеспечить прозрачность и открытость процедуры голосования по выборам спикера регионального парламента стало причиной того, что депутаты сорвали первое заседание, проигнорировав его. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Владимир Буланов, появившийся в Заксобрании уже после того, как первое заседание было объявлено несостоявшимся.

Андрей Репин ИА REGNUM Владимир Буланов считает, что Валерий Шанцев закредитовал Нижегородскую область дальше некуда

По его словам, группа депутатов разных фракций выдвигали требования, чтобы во время голосования была прозрачная урна и чтобы всё действие происходило в одном помещении.

«Чтобы все видели и понимали, что происходит. Но нам во всех этих требованиях было отказано», — заявил депутат. Опасаясь того, что в Законодательном собрании может быть использован опыт, который за последние 5−6 лет накопила «Единая Россия» в части фальсификации как самого процесса голосования, так и процесса подсчета голосов, некоторые депутаты отказались участвовать в этом процессе, — уточнил Буланов.

«Сегодня власть на это не согласна. Нас губернатор называет сепаратистами, но настоящие сепаратисты — это они сами. Разваливают всю социальную сферу, — продолжил депутат. — Наш финансовой директор лежит в 30-й больнице. Там даже капельниц нет, медикаментов нет. Я сам год назад был в больнице №5. Там нет даже простыней, стаканов и ложек. И это в больнице, которая находится в километре от Кремля. Представляете, что творится в социальной сфере в районах области? Я не хочу, чтобы это же самое и дальше происходило в нашем городе».

Говоря о перспективах работы Законодательного собрания, Буланов допустил возможность его роспуска: «Но это самый худший вариант. На самом деле это сигнал федеральному центру о том, чем губернатор со своим Сватковским (Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора, министр социальной политики Нижегородской области — ИА REGNUM) и со своим правительством занимаются в нашем регионе».

«Наша межпарламентская группа (имеется ввиду группа депутатов, выступившая за изменение регламента голосования — ИА REGNUM) вела консультации последние 2−3 недели. Нас не устраивают те процессы, которые устроил Шанцев в нашем регионе, — заявил Буланов. — Уже сегодня на обслуживание государственного долга тратится в 2 раза больше, чем на поддержку сельского хозяйства. Губернатор закредитовал область дальше некуда. И я не хочу, чтобы мои дети отдавали долги, которые набрал Шанцев со своим правительством. Наверно, Шанцеву пора подумать про Канны, про Ниццу, про пенсию, вместо того, чтобы дальше загонять регион в эту дыру».

Ранее Буланов заявлял, что начал получать угрозы в связи со своей депутатской позицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября группа депутатов Нижегородской области не явилась на первое заседание нового созыва, тем самым, сорвав его. Из 50 избранных депутатов официально зарегистрировались 32.

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Не явившиеся на заседание депутаты, идейным вдохновителем которых считают давнего оппонента губернатора и бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина (так называемые «городские депутаты»), заявляют, что пытаются таким образом добиться прозрачности и открытости в работе Законодательного собрания и его независимости от губернатора и областного правительства.

В то же время, по мнению ряда экспертов, среди депутатов и чиновников идет банальный предвыборный торг за наиболее выгодные места «у кормушки». И всё это делается под лозунгами о борьбе за интересы нижегородцев.