Минск, 4 октября, 2016, 16:56 — ИА Регнум.

Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф с супругой в гостях у Александра Лукашенко в его резиденции «Озерный» в Минском районе, 12 августа 2015 года

Накануне, 3 октября президентская пресс-служба кратко проинформировала о программе визита. Сообщалось, что Лукашенко проведёт переговоры с премьер-министром исламской республики Навазом Шарифом и президентом Мамнуном Хусейном, а также руководством парламента Пакистана. Лукашенко также намерен участвовать в церемонии открытия IV белорусско-пакистанского делового и инвестиционного форума в Исламабаде.

«По итогам встреч ожидается подписание двусторонних документов по различным направлениям сотрудничества», — говорилось в официальном сообщении, продублированном 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что завидует политической карьере премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа и стремится брать с него пример. Лукашенко также декларировал возможность создать «треугольник Минск — Пекин — Исламабад», в который вписаны три из четырёх особых партнёра КНР (четвёртый партнёр — Великобритания).