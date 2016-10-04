Ярославль, 4 октября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Появившаяся информация о том, что имущество ОАО «Ярославльводоканал» будет сдано в аренду одной из структур известного российского предпринимателя Виктора Вексельберга вызвала резко отрицательную реакцию ярославских депутатов. Народные избранники не поддерживают данный вариант развития событий и не видят в них ни политического, ни экономического смысла.

ИА REGNUM Ярославльводоканал

«Такие вещи настораживают, ведь «Водоканал» — монополист, а все эти сдачи в аренду, передачи в концессию и так далее, нигде ни к чему хорошему не привели. Об этом говорит и опыт других регионов и муниципальных образований. Я против его передачи в аренду, надо вкладывать деньги в развитие предприятия, а не отдавать его в чьи-то руки», — считает председатель фракции «Патриоты России» в муниципалитете Ярославля Вера Никольская.

Коммунисты так же не поддерживают эту идею. Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев уверен, что город должен иметь в своей собственности максимальное количество структур, отвечающих за городскую инфраструктуру.

«Это будет тоже самое, что и с Аляской, ее тоже сначала в аренду сдали. Это — первый шаг к продаже предприятия. Самое противное во всей этой ситуации, что вся эта затея отразится на кошельках ярославцев. Город должен иметь минимально необходимый для ведения городского хозяйства инструментарий. Свой «Водоканал», свой общественный транспорт, своя управляющая компания. Город попадает в зависимость от частников, что на мой взгляд, недопустимо. Сейчас идет определённый передел сфер влияния, а видеть этого не хотелось бы, но все действия именно об этом и говорят», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

Руководитель фракции «Яблоко» в муниципалитете Ярославля Владимир Зубков напомнил, что вопрос оставления «Ярославльводоканала» в городской собственности был одним из главных лозунгов осужденного мэра Евгения Урлашова. Правда, позже выяснилось, что сам Урлашов прорабатывал возможность концессии в отношении предприятия.

«Я противник подобного решения, и считаю, что «Водоканал» должен оставаться предприятием городским. В противном случае у нас будет много проблем, как в других городах где водоканалы были переданы в аренду, концессию, или проданы. Зачем сдавать в аренду то, что может хорошо работать? Не вижу логики отказываться от предприятия, если оно может приносить доход городу. Мы помним с чего все начиналось, еще при мэре Евгении Урлашове. Борьба за продажу либо аренду «Водоканала» — непродуманный шаг и экономически, и политически. Принять такое решение — все равно что наступить в очередной раз на больную мозоль ярославцев», — считает Владимир Зубков.

«При каждой смене власти коммерсанты из Москвы пытаются зайти на основное коммунальное предприятие города — «Ярославльводоканал. Я — категорический противник отчуждения «Водоканала», особенно по непрозрачным схемам, типа аренды. По стране были десятки уголовных дел в отношении глав органов исполнительной власти за распродажу стратегического имущества. В итоге вышел закон о запрете прямой продажи водоканалов. Различные жулики придумывают схемы, как обойти этот закон. Со мной, как с председателем муниципалитета Ярославля никаких консультаций по данному вопросу не проводилось. Обсуждение подобных решений должно быть публичным, и, надеюсь, завтра исполнительная власть прокомментирует эту информацию. Моя личная позиция, как ярославца и как председателя муниципалитета: отчуждение «Водоканала» является преступным», — считает председатель муниципалитета Ярославля, член совета директоров предприятия единоросс Павел Зарубин.

В защиту возможной сдачи в аренду выступил лишь лидер фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Анатолий Каширин.

«На мой взгляд, ситуация такова — есть постановление Правительства, которое запрещает продажу таких объектов, особенно в городах с количеством жителей от 500 тысяч человек. Сама схема водоснабжения городов является секретной. Правительство сегодня не запрещает заключать концессионные сделки или сдавать в аренду водоканалы, особенно структурам, где есть доля государственного участия. Я склоняюсь к тому, что передача в аренду «Ярославльводоканала», с сохранением всего имущества предприятия — она возможна. Возможна потому что Ярославль в долгах и это — один из способов повышения финансовой устойчивости города. Да и вообще в этой сфере надо навести порядок, в Ярославле фактически отсутствует схема водоснабжения, кто как хочет, так и подключается. Если будет заинтересованное юридическое лицо — все схемы выявятся, это лицо будет в ответе, и будет заинтересовано в эффективной работе системы водоснабжения города. В договоре важно зафиксировать, чтобы тарифы не повышались выше допустимых коэффициентов. Надо внимательно смотреть, какая структура намерена зайти на «Ярославльводоканал», и принимать решения. Излишний шум вокруг этого вопроса — это политизация, ведь не говорит никто о продаже предприятия, речь идет просто о сдаче в аренду», — уверен председатель фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Бывший заместитель осужденного Евгения Урлашова по вопросам социально-экономического развития города, оправданный Кировским районным судом Дмитрий Донсков также считает, что сдача в аренду «Ярославльводоканала» нецелесообразна, и кроме того, безусловно, ударит по кошельку горожан.