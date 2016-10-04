Дамаск, 4 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад считает, что США опасаются влияния иранской исламской революции 1979 года, «вдохновившей остальные народы мира». Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на интервью сирийского лидера журналу The Tehran Foreign Policy Studies Quarterly.

ИА REGNUM

«До начала войны в Сирии, США настаивали на том, чтобы мы выступили с ними единым фронтом против Ирана. Но сирийское правительство никогда не поддавалось на подобные уговоры», — заявил Асад, добавив, что ещё с окончания Второй мировой войны главной задачей Вашингтона оставалось разрушение национальных государств.

По словам главы САР, американцы «пытались превратить арабскую республику в вассальное по отношению к Западу государство». «Если бы такой сценарий удалось претворить в жизнь, то права сирийского народа были бы проигнорированы, а Запад укрепил бы доминирование в регионе Ближнего Востока», — резюмировал он, поблагодарив Тегеран за вклад в борьбу с международным терроризмом.

Асад также уточнил, что «Турция является агентом США, выступает в качестве инструмента американской внешней политики». «Сирия превратилась в эпицентр борьбы с терроризмом. То, что сегодня происходит в Сирии, повлияет на политическую карту всего остального мира», — полагает глава государства.