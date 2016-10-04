Калуга, 4 октября, 2016, 16:46 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

58-летний житель Калуги на территории гаражного кооператива открыл огонь из пневматической винтовки по группе подростков.

Как сообщила 4 октября корреспонденту ИА REGNUM, следователь СО по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Елена Шатохина, в результате выстрела был ранен в живот 16-летний мальчик, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Ранее мужчина и подросток не знали друг дуга и между ними не было конфликта.

Между тем, в ходе следствия мужчина свою вину не признал. В настоящее время, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы