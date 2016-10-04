Вологда, 4 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Сейчас на территории области зарегистрировано 9 эпизоотических очагов африканской чумы свиней в 6 районах области: Усть-Кубинском, Череповецком, Вологодском, Тарногском, Нюксенском и Вожегодском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора.

Unsplash Свинья

Специалисты провели обследование каждого очага, установили «угрожаемые зоны» и провели учет поголовья. Сейчас организованы 18 круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами. Здесь круглосуточно дежурят ветврачи и полицейские. Пересекающие карантинную зону автомобили обрабатывают хлоркой и дезинфицируют. А салоны и багажники инспектируют на предмет сомнительной свинины.

В хозяйствах региона, где была обнаружена африканская чума свиней, а также в радиусе пяти километров уже изъято и уничтожено 29 поросят.

«Все изъятых у населения поросят пришлось усыпить, а останки сожгли на специальных площадках, засыпали хлоркой и закопали. Перед этим животных взвесили, а результаты внесли в акты районных комиссий. Впоследствии за каждую отчужденную особь граждане получат компенсацию — в зависимости от возраста и веса свиней. Так что финансовых потерь они не понесут», — цитирует корреспондент ИА REGNUM начальника областного Управления ветеринарии с госветинспекцией Александра Мойсова.

В настоящий момент в Усть-Кубинском районе в карантинную зону попал свиноводческий комплекс на 443 головы. Здесь всех свиней также придется ликвидировать. О количестве животных, погибших в хозяйствах на территории очагов, пока не сообщается.

Напомним, что постановление главы региона о введении карантина по африканской чуме свиней было подписано 26 сентября. Виновником ЧП на Вологодчине стал ярославский предприниматель, который продал жителям региона 13 зараженных поросят.