Москва, 4 октября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Введенные ограничения на ввоз в Россию ряда продуктов оказали положительное влияние на развитие отечественного сельского хозяйства. Так, например, производство скота и птицы в этом году увеличится на 4−5% и превысит 14 млн тонн. Во многом прирост будет обеспечен за счет интенсивного развития свиноводства и птицеводства. Об этом сегодня, 4 октября, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на совместном заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совфеда и Совета по вопросам АПК и природопользования, сообщили в Минсельхозе РФ

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

«Производство тепличных овощей в сельхозпредприятиях по итогам года может увеличится на 25% и достигнуть 800 тыс. тонн. Ожидается также рост на 7% по производству фруктов, по итогам года урожай плодово-ягодных культур превысит 3 млн тонн. Для замещения импорта к 2020 году необходимо будет заложить порядка 72 тыс. га садов, это позволит через 5 лет увеличить производство фруктов на 500 тыс. тонн», — сообщил министр.

По мнению Ткачева, для ускоренного развития садоводства нужно сократить сроки окупаемости проектов и обеспечить приоритетное финансирование отрасли в будущем, увеличив объемы поддержки на создание питомников по производству качественного посадочного материала.