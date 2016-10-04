Москва, 4 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. За последние 10 лет в России наблюдается устойчивый рост сельхозпроизводства, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. Об этом сегодня, 4 октября, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на совместном заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совфеда и Совета по вопросам АПК и природопользования, сообщили в Минсельхозе РФ

Александр Васильевич Федоров . Рожь.1870

«По итогам 2016 года будет сохранен высокий уровень продовольственной безопасности по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, мясной и рыбной продукции. Возрастет уровень продовольственной безопасности по молоку, однако пока не достигнет пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности», — сказал Ткачев.

Министр особо отметил главные приоритеты поддержки сельхозпроизводителей, связанные с созданием современных хранилищ первичной продукции, оптово-распределительных центров, селекционно-генетических и семеноводческих центров, а также техническим перевооружением отрасли.