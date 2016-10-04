Ташкент, 4 октября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Узбекистан возобновил железнодорожное сообщение с Киргизией, которое было приостановлено в в конце августа, сообщил ИА REGNUM представитель посольства Киргизии в Ташкенте.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

По его словам, сообщение было приостановлено узбекской стороной без объяснения причин.

«В связи с приостановкой железнодорожного сообщения Киргизия не смогла получить огромное количество необходимых республике грузов, в числе которых ГСМ, продуктов питания, стройматериалов и других», отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что грузы, поступающие в Киргизию с севера, проходят по территорию Узбекистана.

Ранее делегация Киргизии во главе с первым вице-премьер-министром страны Мухамметкалы Абулгазиевым посетила с визитом дружбы Андижанскую область Узбекистана.

В состав делегации вошли 130 представителей государственных органов, деятели культуры и молодежь, в том числе представители правительства Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, МИДа, органов местного самоуправления и спорта.

Делегацию Киргизии торжественно встретили на пограничном посту «Дустлик» («Дружба») в Ходжаабадском районе.

В ходе однодневной поездки киргизская делегация посетила местные достопримечательности, образовательные и культурные учреждения, парки и новый вокзал Андижана, в Центре фехтования Андижана прошла встреча членов делегации с медалистами Олимпиады-2016 из Узбекистана.