Ростов-на-Дону, 4 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

В Ростове-на-Дону почти 22 тыс. человек остались без холодной воды. Причиной этому стала коммунальная авария. Как сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального МЧС, сразу два порыва произошло около 12:30 на Октябрьском водоводе диаметром 1000 миллиметров.

Так, дыры в трубах появились по улице Просвещения, 43 и переулку Александровский спуск, 156. Из-за этого в краны жителей Октябрьского, Первомайского, Пролетарского и Ворошиловского районов поступает только кипяток, а в Ленинском районе вода подается пониженным давлением.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что на мечте ЧП работают две бригады ростовского водоканала в количестве 10 человек, они устраняют порывы с помощью 10 единиц специальной техники. После земляных работ приступят к сварке труб.

Панируется, что подача холодной воды возобновится к утру 5 октября.

Отметим, что коммунальные аварии в Ростове-на-Дону происходят довольно часто. С начала этого года десятки порывов оставляли горожан либо без тепла, либо без воды.

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