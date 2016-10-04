Лондон, 4 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В лондонском аэропорту Станстед образовалась очередь из нескольких тысяч человек. Пассажиры воздушной гавани ожидали возможности пройти паспортный контроль, сообщает Life.ru.

kartinki569.ru Нескончаемая очередь

Такая ситуация в аэропорту британской столицы произошла в ночь на 4 октября. В пиковый момент в очереди находились одновременно 5 тыс. человек.

Как стало известно позже, в течение двух часов в аэропорту приземлились 40 самолетов, что спровоцировало большое скопление людей. По словам властей, подобные очереди часто наблюдаются по вечерам понедельника.