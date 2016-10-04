Минск, 4 октября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указы №358 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год» и №359 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2017 год», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

REGNUM Александр Лукашенко

«Основная цель социально-экономического развития страны в 2017 году — рост конкурентоспособности экономики и создание условий для достижения целей Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016−2020 годы», — сказано в официальном комментарии к указу №358.

Ключевыми задачами социально-экономического развития республики в 2017 году определены: обеспечение макроэкономической сбалансированности, финансовое оздоровление организаций реального сектора экономики, создание эффективной системы занятости, рост производительности труда, создание новых рабочих мест, повышение эффективности управления государственным имуществом, вовлечение в экономический оборот неэффективно используемого государственного имущества, улучшение инвестиционного климата, снижение административной нагрузки на бизнес.

«Базой сохранения макроэкономической стабильности в 2017 году послужит снижение инфляции до уровня, не превышающего 9%, привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе в сумме $1,4 млрд. Валовой внутренний продукт в 2017 году прогнозируется на уровне 101,7% по отношению к 2016 году. Во внешней торговле предусматривается обеспечить положительную динамику — темп роста экспорта товаров и услуг на уровне 103,8% по отношению к 2016 году. Производительность труда прогнозируется на уровне 101,8% к предыдущему году. При этом производительность труда будет превышать темп роста реальной заработной платы (101,5%) и реальных располагаемых денежных доходов населения (101,3%)», — проинформировала президентская пресс-служба.

Указом указу №359 декларируется стремление к обеспечению «ценовой стабильности». Планируется, что в 2017 году Нацбанк продолжит работу по развитию финансового рынка и платежной системы, укреплению доверия к деноминированному белорусскому рублю и снижению долларизации экономики, а также формированию условий для дальнейшего повышения стандартов и качества банковских услуг.

«Основной целью денежно-кредитной политики станет снижение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, до 9%. Продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования, предусматривающего контроль над денежным предложением. В качестве промежуточного ориентира монетарной политики по-прежнему будет использоваться широкая денежная масса, в качестве операционного — рублевая денежная база. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 12−16%», — сказано в комментарии к указу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Палатой представителей Нацсобрания Белоруссии в первом чтении был принят законопроект о республиканском бюджете на 2017 год, в котором отражены параметры, обсуждавшиеся на пятом «Всебелорусском народном собрании» и в ходе состоявшегося 23 сентября совещания у Александра Лукашенко. Отметим, что по «консервативному сценарию» Совмин Белоруссии исходит из роста ВВП в 2017 году на 0,2%, а не на 1,7%, как это предусмотрено президентским указом №358. Однако белорусские независимые эксперты и международные организации (в частности, МВФ) прогнозируют падение ВВП Белоруссии, а не рост.

Напомним, на протяжении многих лет утвержденные Александром Лукашенко официальные прогнозы социально-экономического развития Белоруссии не сбывались. Руководство Белоруссии в 2015 году было вынуждено признать досрочный провал годового официального прогноза, а в 2016 году — официального прогноза на минувшую пятилетку. Независимые эксперты не видят оснований для выводов о большей реалистичности нынешнего прогноза.