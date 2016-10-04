Астана, 4 октября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин, выступая сегодня, 4 октября, на XIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, рассказал, какого рода сложности существуют между двумя странами.

kremlin.ru Владимир путин

«Россия и Казахстан уже многого добились в вопросах либерализации взаимной торговли. Вместе с другими партнерами по ЕАЭС последовательно устраняем ограничения, препятствующие движению товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Но вместе с тем их еще много. Я рассказывал Нурсултану Абишевичу, вчера встречался с представителями российского бизнеса в Оренбурге, губернатор тоже здесь присутствует, слышал, что есть вещи, которые считались давно устраненными. Это чисто инфраструктурные вещи, связанные с передвижением этих самых товаров, услуг и капиталов. Элементарные вещи, связанные с переходом границы. У нас, казалось бы, и границы нет, но нет, она существует и ограничения там существуют, в том числе, инфраструктурные ограничения», — отметил Владимир Путин.

Он пояснил, что имеет в виду: «Нурсултан Абишевич знает, мы сегодня говорили, когда в узком составе встречались, со стороны Казахстана построили дорогу (имеется в виду дорога «Западная Европа — Западный Китай» — Прим. ИА REGNUM ), с нашей стороны, к сожалению, пока нет. И пункты пропуска пока еще являются «узким горлышком» для того, чтобы мы могли работать так, как мы могли бы в полную силу».

«Все это нам предстоит не только обсуждать, но и решать совместно», — сказал президент.

Путин подчеркнул важность проходящего форума: «Важно, что в этом зале собрались главы крупнейших компаний, представители малого, среднего бизнеса, то есть все те, кто непосредственно вовлечен в проекты двустороннего сотрудничества, торгового и инвестиционного взаимодействия и кто держит руку на пульсе экономической интеграции на евразийском пространстве в целом. Сегодня, как известно, мы провели несколько сессий, посвященных вопросам расширения экспорта несырьевой продукции и снижения административно-технических барьеров на пути торговли, формирования единого транспортного и логистического комплекса двух стран. Состоялись многочисленные коммерческие переговоры, как нам рассказал премьер-министр Казахстана. По итогам этих переговоров подготовлен к подписанию солидный пакет документов».

Владимир Путин напомнил, что для России Казахстан — стратегический партнер и союзник. Президент также привел некоторые цифры, характеризующие взаимные деловые отношения: «На действительно высокий уровень вышли двусторонние торгово-инвестиционные связи. В Казахстане накоплено уже 9 млрд долларов (562,9 млрд рублей) российских капиталов, а в Россию вложено 3 млрд долларов (187,6 млрд рублей) из Казахстана. Совместно создано 6 тысяч предприятий, углубляется кооперация практически во всех секторах экономики. Только в прошлом году Казахстан посетили около 150 делегаций российских предпринимателей. Реализуются двусторонние проекты в горной добыче, машиностроении, судостроении, химической промышленности, сельском хозяйстве. Казахстан занимает второе место среди торговых партнеров России по СНГ, это значит, что есть еще и перспективы, куда двигаться дальше. В 2015 году товарооборот составил 15,5 млрд долларов».

До этого президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил снижение объемов взаимной торговли, и Владимир Путин также коснулся этого момента: «Спад вызван, в основном, конъюнктурными факторами, прежде всего, сохраняющейся нестабильностью на глобальных рынках, колебаниями валютных курсов, а также высокой волатильностью цен на сырье. Это известные объективные факторы. Но даже в столь непростых условиях, с помощью делового сообщества обеих стран мы и дальше будем предпринимать усилия, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого развития и роста. Будем и далее содействовать сближению экономик двух стран, созданию предпосылок для создания новых проектов».

На создании предпосылок президент России остановился отдельно: «Мы реализуем программы промышленной и технологической кооперации, в России развернут процесс гармонизации отраслевого законодательства, упрощаем административные процедуры, создаем общий рынок с Казахстаном в области автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского сообщения. Имеем в виду оказывать весомую финансовую поддержку совместным российско-казахстанским бизнес-инициативам, причем не только через национальные структуры, такие, как Внешэкономбанк России и Российский фонд развития промышленности, но и через многосторонние институты, в частности, через Евразийский банк развития».

Далее Владимир Путин отметил, что Назарбаев рассказал о том, что делается в Казахстане, поэтому ему бы хотелось рассказать о мерах государства в России.

«В России продолжается работа по улучшению делового климата — так же, как и здесь, в Казахстане. Мы также стараемся привлечь иностранные инвестиции, обеспечить комфортные условия зарубежным, в том числе, казахстанским, компаниям, последовательно снижаем административную и налоговую нагрузку, с 2016 года введены надзорные каникулы, действует 4-летний, до 2018 года, мораторий на повышение налогов. Реализуем комплекс мер по модернизации промышленности и сельского хозяйства, локализации производства и импортозамещения. И здесь у Казахстана очень хорошие возможности и, надо сказать, Казахстан пользуется этими возможностями. И объем тех товаров, которые могли бы в большем количестве поступать на наш рынок действительно увеличивается», — обратил внимание Путин.

Российский лидер добавил, что в стране ведется «целенаправленная работа по содействию экспорту».

«Создан Российский экспортный центр, оказывающий помощь в продвижении конкурентной продукции на внешние рынки. Ожидается, что в 2016 году поддержка будет оказана 200 компаниям, объем зарезервированных средств — до 8 млрд долларов. Запущен рейтинг делового климата в субъектах РФ, который помогает инвесторам выбрать наиболее привлекательные регионы для вложения капиталов. По линии российской корпорации по развитию малого и среднего бизнеса стартовал бесплатный электронный сервис — так называемый бизнес-навигатор. Он содержит информацию о том, где в России есть хорошие возможности для открытия дела, какая продукция и услуги востребованы, какую финансовую, имущественную поддержку может получить предприниматель, начинающий свое дело», — рассказал президент.

Путин затронул и некоторые госпрограммы: «Новые перспективы для совместных проектов открывают запущенные программы опережающего развития, в том числе, в регионе, близком к Казахстану, имею в виду Урал, с сентября этого года программа запускается. Этот приграничный регион имеет давние традиции тесного сотрудничества в двустороннем формате. И казахстанский бизнес мог бы одним из первых среди иностранных инвесторов воспользоваться преимуществами Специальной экономической зоны».

«В заключение хотел бы подчеркнуть, что российская сторона намерена и далее тесным образом взаимодействовать с Казахстаном и казахстанскими друзьями и партнерами. Уверен, работая вместе, сообща, ориентируясь на устойчивое развитие экономик двух стран и повышение уровня жизни наших граждан, мы, безусловно, добьемся успехов», — резюмировал Владимир Путин.

Напомним, президенты России и Казахстана встретились в 2016 году уже в восьмой раз. В рамках форума прошла встреча министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. По словам Бишимбаева, товарооборот между Казахстаном и Россией сегодня составляет порядка 15 миллиардов долларов (975 млрд рублей).

Что касается «солидного пакета документов», как уже сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал, что по итогам форума планируется подписание 40 совместных договоренностей на общую сумму 27 миллиардов долларов (1,7 трлн руб.)

Напомним также, что в мае Министерство национальной экономики информировало о завершении строительства казахстанской части международного коридора «Западная Европа — Западный Китай» к концу 2016 года. Китайская сторона свою часть работы по строительству автодороги закончила еще раньше. Таким образом автодорога построена на две трети и дело остается за российским участком.