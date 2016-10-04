Тула, 4 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Незаконные цыганские постройки, возведенные рядом с имением графа Льва Толстого, могут ликвидировать в Тульской области. Об этом, как передает НТВ, сообщила пресс-секретарь Управления судебного департамента Тульской области Ольга Дячук.

Rhys Asplundh Снос дома

«В ходе проверки Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области по соблюдению требований лесного законодательства на территории лесного фонда выявлено, что ответчиками осуществлено самовольное возведение жилых и хозяйственных построек на землях лесного фонда, расположенных в Яснополянском лесничестве Тульского опытного лесхоза», — говорит она.

Отмечается, что Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области уже подало в суд на жителей цыганского табора. Представители ведомства утверждают, что ответчики незаконно захватили земли лесного фонда общей площадью 2,8 гектара. Всего на захваченной территории стоят около 60 домов.

«Процедура вывода данной территории из земель лесного фонда не проводилась, в аренду не предоставлялась, следовательно, можно говорить о самовольном захвате, — сказал представитель Минприроды Тульской области. — В связи с этим и поданы в суд иски о снесении незаконных построек на этой территории».