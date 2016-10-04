В США детская вечеринка закончилась дракой родителей
Таллахасси, США, 4 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Детский праздник в американском штате Флорида закончился массовой дракой родителей. Видеозапись потасовки сделал один из очевидцев, позже опубликовавший ролик в Twitter.
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Драка у таверны. 1777
Конфликт возник между посетителями одного из сетевых ресторанов, который специализируется на проведении праздников для детей. Участники потасовки, как мужчины, так и молодые женщины, били друг друга по голове и в живот и таскали за волосы.
Дети в кадр почти не попали. Причина драки неизвестна, подробности происшествия выясняет полиция.