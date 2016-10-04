Таллахасси, США, 4 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Детский праздник в американском штате Флорида закончился массовой дракой родителей. Видеозапись потасовки сделал один из очевидцев, позже опубликовавший ролик в Twitter.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Драка у таверны. 1777

Конфликт возник между посетителями одного из сетевых ресторанов, который специализируется на проведении праздников для детей. Участники потасовки, как мужчины, так и молодые женщины, били друг друга по голове и в живот и таскали за волосы.

Дети в кадр почти не попали. Причина драки неизвестна, подробности происшествия выясняет полиция.