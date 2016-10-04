Москва, 4 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Роспотребнадзор готов приступить к разработке законопроекта, с принятием которого потребителей будут информировать о пользе продуктов при помощи цветовой индикации на упаковке товаров, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

blickpixel Красный острый перец

«Полезные продукты (без ГМО, вредных добавок) — индикация будет зеленой полосой, желтым — это когда промежуточная, красным — когда продукт содержит высокое содержание сахара или соли, или содержит только те вещества, которые являются заменителями, если исходить из вида этой продукции», — отметила представитель ведомства.

В Госдуме и ранее говорили о необходимости маркировки товаров, например, предупреждающими надписями о содержании ГМО. Также депутаты боролись с добавками, красителями, усилителями вкуса, например, глюконатом натрия, продукты с которым недавно хотели запретить.

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