Москва, 4 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 5 октября, говорится в сообщении регулятора.

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Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 11,54 копейки и составил 62,4323 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 48,55 копейки — до 69,7556 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 29,19 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,7278 рубля.