Брянск, 4 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Филиал «ТЭК-Энерго» «Брянскэнергосбыт» не может бесконечно кредитовать МУП «Брянский городской водоканал», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, пригрозив муниципальному предприятию отключением подачи электроэнергии на мощности водоканала.

Мартирос Сарьян. Пустыня. Египет. 1911

«В сложившейся критической ситуации гарантирующий поставщик вынужден обращаться к руководству Брянской области с просьбой обратить внимание на системную проблему неплатежей МУП «Брянский городской водоканал», ведь при отсутствии ее решения областной центр может остаться без водоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что долг предприятия составляет примерно 174 млн рублей, что равно 20% от общей задолженности региона. При этом ежемесячно долг предприятия увеличивается на 15−20 млн рублей.

К слову, за год задолженность увеличилась более чем на 100 млн рублей. В сентябре 2015 года долг был всего 67 млн рублей. В мае 2016 года на предприятии были введены ограничения поставки электроэнергии на производственные базы. В августе гарантирующий поставщик заявил о возможности введения ограничений и для резервных объектов. Причем тогда заявлялось о том, что сборы с потребителей составляют 99,8%.