Москва, 4 октября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Москве разработали мобильное приложение «Московские школы», с помощью которого все желающие могут получить информацию о любой государственной образовательной организации столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента образования Москвы. В ведомстве уточнили, что сервис позволяет узнать адрес, место в рейтинге, контактные данные и набор образовательных услуг школ.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Работа в приложении организована на основе поискового сервиса, базовый функционал которого позволяет найти образовательную организацию по различным параметрам фильтрации: название или номер школы, точный адрес или фамилия директора, близость к определенной станции метро и даже расстояние от места нахождения пользователя до образовательной организации. А поиск на карте позволяет наглядно увидеть расположение образовательных организаций, удовлетворяющих параметрам поиска», — сообщили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что новый сервис является приложением-спутником справочной системы ведомства.

Напомним, власти столицы завершили массовый процесс реорганизации образовательных организаций. Всего в городе функционирует 730 организаций, подведомственных департаменту образования города. При этом каждая образовательная организация вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155.

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