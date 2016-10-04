Москва, 5 октября, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, состоится первое организационное пленарное заседание Госдумы VII созыва, сообщает ИА REGNUM. Планируется, что в первом заседании Госдумы VII созыва примет участие президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Традиционно приглашены представители верхней и нижней палаты парламента, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин. Также будут представители Верховного суда, Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, будут присутствовать представители правительства, ЦИК, Счетной палаты и президиума Совета законодателей из регионов РФ.

Первое заседание нового созыва откроет академик РАН, нобелевский лауреат, депутат Госдумы Жорес Алферов (КПРФ), потом выступают депутаты Валентина Терешкова («Единая Россия»), Галина Хованская («Справедливая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР).

Председатель

Предполагаются выборы председателя Госдумы. На этот пост претендуют два кандидата. Прежде всего, Вячеслав Володин («Единая Россия»), его кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин. Как подчеркнул президент, Володин имеет серьезный опыт работы в Госдуме, депутатом III, IV и V созывов которой он являлся, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года занимал пост заместителя председателя Законодательного собрания. Кроме того, работая на должности заместителя главы администрации президента, Володин курировал контакты с депутатским корпусом, с лидерами фракций и партиями. Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин назначен на руководящую должность в Службе внешней разведки.

Фракция КПРФ приняла решение выдвинуть на пост спикера Госдумы Дмитрия Новикова, курирующего в партии агитационно-пропагандистский блок. Кстати сказать, в 2011 году на выборы спикера КПРФ выдвигала первого зампреда ЦК Ивана Мельникова, ставшего первым вице-спикером Госдумы. Для избрания спикера нужно простое большинство голосов депутатов, то есть 225 из 450.

Вице-спикеры

Госдума определится с кандидатами на пост заместителей председателя нижней палаты парламента. Предполагается, что их будет семь. «Единая Россия» получает пять постов, включая пост первого вице-спикера. На эти должности выдвинуты Александр Жуков, Владимир Васильев, Сергей Неверов, Ирина Яровая и Петр Толстой. КПРФ выдвинула кандидатуру Ивана Мельникова, ЛДПР — Игоря Лебедева, а «Справедливая Россия» выдвинула Ольгу Епифанову.

Главы комитетов

В Госдуме нового созыва будет 26 комитетов, нижняя палата парламента определится с их председателями. Кандидаты от «Единой России» возглавят 13 комитетов. Так, объединенный комитет по государственному строительству, конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному, процессуальному законодательству возглавит Павел Крашенинников, объединенный комитет по образованию и науке — Вячеслав Никонов, объединенный комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — Николай Николаев, комитет по экологии и охране окружающей среды — Ольга Тимофеева, объединенный комитет по транспорту и строительству — Евгений Москвичев, комитет по культуре — Станислав Говорухин, комитет по обороне — Владимир Шаманов, комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров, по регламенту, организации работы Госдумы — Ольга Севастьянова, комитет по охране здоровья — Дмитрий Морозов, комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев, комитет по энергетике — Павел Завальный и комитет по делам национальностей — Ильдар Гильмутдинов.

Представители КПРФ возглавят пять комитетов. Так, комитет Госдумы по делам СНГ — Леонид Калашников, комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Сергей Гаврилов (он руководит межфракционной группой по защите христианских ценностей). Предполагается, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавит Владимир Кашин, комитет Госдумы по региональной политике — Николай Харитонов. Пост главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей займет Тамара Плетнева. Представители ЛДПР возглавят также пять комитетов. Так, комитет по международным делам возглавит Леонид Слуцкий, комитет по труду и соцполитике — Ярослав Нилов, комитет по экономполитике — Сергей Жигарев, комитет по делам Федерации и местного самоуправления — Алексей Диденко, комитет по делам спорта — Михаил Дегтярев.

Представители «Справедливой России» возглавят три комитета. Комитет по ЖКХ возглавит Галина Хованская, комитет по финрынку — Анатолий Аксаков, комитет по информационной политике — Леонид Левин.

Комиссии

Также в Госдуме нового созыва будут работать четыре комиссии. Комиссию по контролю за доходами депутатов возглавит Наталья Поклонская, комиссию по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса — Владимир Гутенев, пост председателя комиссии по вопросам депутатской этики может занять Отари Аршба, также определится глава счетной комиссии, а вот комиссии по строительству парламентского центра в новом созыве не будет.