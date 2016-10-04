Москва, 4 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В ходе осенней призывной кампании для прохождения службы на Балтийском флоте направят более 5000 новобранцев, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Балтийский флот

Так, в Калининградской области планируется призвать на военную службу более 1300 человек. 15 призывников отправятся служить в Президентский полк.

Из других регионов России для прохождения службы на Балтийском флоте будут направлены свыше 4000 новобранцев. Кроме того, соединения и воинские части флота пополнит около 2000 младших специалистов, окончивших учебные части Министерства обороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2016 года в России начался осенний призыв в армию. Планируется, что на службу в Вооруженные силы РФ осентю будут призваны 152 тыс. человек. Кроме того, 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы.