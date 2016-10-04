Бирмингем, Великобритания, 4 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Великобритания будет продолжать блокирование инициативы о создании армии ЕС до тех пор, пока остается членом европейского блока, заявил министр обороны Майкл Фэллон, сообщает 4 октября Reuters.

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«Выход из ЕС не означает, что мы будем пересматривать концепцию безопасности нашего континента… мы будем продолжать блокирование инициативы по созданию армии ЕС, которая просто подорвет НАТО», — заявил Фэллон на конференции Консервативной партии в Бирмингеме, центральная Англия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Фэллон также заявил, что, в случае создания «конкурента НАТО» на Европейском континенте, Великобритания может рассмотреть варианты выхода из Европейского оборонного агентства, организации, возглавляемой Советом Европы и включающей, кроме стран НАТО, Норвегию, Швейцарию, Сербию и Украину.