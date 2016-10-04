Брюссель, 4 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Европарламент ратифицировал 4 октября большинством голосов ратификацию Евросоюзом Парижского климатического соглашения, сообщает Figaro.

После ратификации соглашения США, Китаем и Индией — основными загрязнителями, ЕС сможет заявить о своей ратификации в ООН в ближайшие дни. Между тем, страны-члены европейского блока начнут ратификацию соглашения в своих национальных правительствах.

Напомним, Парижское соглашение было принято на саммите в Париже в 2015 году. Оно должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Проект соглашения был предварительно одобрен 150 странами, однако оно вступит в силу только после подписания государствами, суммарные выбросы парниковых газов которых составляют 55% от всех на планете.