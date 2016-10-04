Саратов, 4 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В 2013 году (точная дата не установлена) в неустановленное следствием время, неустановленные лица представили в Минсельхоз Саратовской области заведомо подложные документы на получение субсидии. Такова версия следствия, сообщает ИА REGNUM.

Магритт Рене. Вор (фрагмент). 1927

Документы содержали недостоверные сведения о приобретении в 2013 году в ООО «Автопром» дождевальных машин «Фрегат» и о проведении работ по их монтажу, установке и пуско-наладке на общую сумму 17 млн 5 тыс. рублей. На основании представленных бумаг Минсельхоз области перечислил на расчетный счет, открытый на имя ИП Елисеевой Н.А., денежные средства в общей сумме 3 млн 642 тыс. 973 рубля.

27 декабря 2013 года эта сумма поступила на указанный расчетный счет в качестве субсидии в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Саратовской области на 2013 год».

По информации прокуратуры, признано законным возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — по факту хищения неустановленными лицами путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору из бюджетной системы РФ денежных средств.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие.