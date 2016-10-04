Мадрид, 4 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. «Это первый закон, представленный Путиным в Думу нового созыва, избранного 18 сентября». Последняя фраза, по всей видимости, должна подчеркнуть исключительность решения российского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По мнению специалиста по вопросам разоружения академика Алексея Арбатова, закон носит скорее политический, чем технический характер, — пишет представляющая El País в Москве Пилар Бонет. — Путину не настолько важен результат в виде достижения тех целей, которые оговорены в законе, насколько важна демонстрация того, что он своим решением поставил Америку на колени, считает Арбатов».

Создается впечатление, что корреспондент согласна с мнением упомянутого специалиста, говорящего, что «американцев не волнует решение российского президента. С тем же успехом в дополнение к требованию вывода войск Пентагона из Сирии, снятия санкций и выплаты компенсаций за вред, причиненный ими, он мог заявить о необходимости роспуска НАТО».

По мнению Путина, пишет корреспондент, «после подписания соглашения об утилизации плутония в начале 2000-х, США предприняли ряд шагов, благодаря которым произошло радикальное изменение ситуации в области стабильности» и потому, заявляя о том, что восстановление действия договора возможно, он говорит, что сначала «США должны вернуться на те позиции, на которых американская сторона находилась в момент подписания соглашения».