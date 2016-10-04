Владимир, 4 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. С 2017 по 2021 год во Владимирской области на борьбу с безработицей будет потрачено не менее 3,64 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на принятую в регионе госпрограмму «Содействие занятости населения Владимирской области».

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Планируется, что область за пять лет получит из федерального бюджета на эти цели не менее 2,15 млрд рублей. Областной бюджет должен добавит 1,1 млрд рублей. Остальные средства — из внебюджетных источников.

В администрации ожидают, что к 2021 году уровень регистрируемой безработицы в регионе должен составить 1,2%, напряженность на рынке труда — один человек на одну вакансию. Устраиваться на работу должно не меньше 70% обратившихся в центры занятости людей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Владимирская область получила 34 млн рублей на дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. В 2015 году по той же статье субсидия равнялась 185 млн рублей. Однако даже эти деньги не помогли — уровень безработицы в регионе вырос с 1,1% до 1,4%.