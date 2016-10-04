Москва, 4 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Патентные изображения BMW i5 опубликованы в интернете: дизайн похож на BMW i3 и i8, сообщает портал «АвтоДрайв».

totalcar.hu BMW i5

"По слухам, это может быть третья модель линейки, разговоры о которой ходят уже давно», — говорится в сообщении.

Спереди модель BMW i5 похожа на BMW i8 — такие же горизонтальные фары и решётка радиатора. В профиль напоминает Tesla Model X, особенно что касается ручек передних и задних дверей.

Вид сзади напоминает BMW i3 — задние фары и панели кузова. Но у новой модели размер больше, чем у предшественника.